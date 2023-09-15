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الإمارات

النيابة العامة تأمر بحبس تشكيل عصابي يروج لعملات مزيفة

النيابة العامة تأمر بحبس تشكيل عصابي يروج لعملات مزيفة
15 سبتمبر 2023 13:56

باشرت نيابة العاصمة الاتحادية التحقيق مع مجموعة متهمين يقومون بالاحتيال على الأشخاص من خلال ترويج عملات مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت غطاء أنها عملات صحيحة وبنسب خصومات تصل إلى 50% لقيمة العملة الحقيقية، وكشفت التحقيقات قيام المتهمين بالإعلان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي بتوفر عملات مجمدة او موقوف صرفها واتاحتها للراغبين في الحصول عليها مقابل خصومات على السعر الاساسي يصل الى 50٪؜ وعند تواصل الضحية معهم يتم إرسال موقع الاستلام والتسليم، و يقوم المتعاونين معهم من التشكيل العصابي الداخلي بالحضور وتسليم العملات المقلدة للضحية والحصول مقابلها على مبالغ صحيحة بالدرهم الإماراتي والفرار من الموقع ليفاجئ الضحية بأنه تعرض لعملية احتيال واستبدل أمواله بأوراق مزيفة.

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وتهيب النيابة العامة بالجمهور الحصول على العملات واستبدالها لدى الجهات المرخصة، وعدم الانصياع أو تصديق ما يروج له البعض كذباً على وسائل التواصل الإجتماعي مستهدفين في ذلك طالبي الثراء السريع.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
النيابة العامة
الإمارات
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