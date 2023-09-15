تنويه مهم من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية

أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بدولة الامارات، تنويهاً مهماً تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة.

وقالت عبر حسابها الرسمي في منصة "إكس:"تعقيباً على ما يجري تداوله في وسائل الإعلام حول سلامة بعض أنواع الهواتف المتحركة، تنوّه "تدرا" بأن عملية اعتماد الهواتف المتحركة في دولة الإمارات تتم وفق أعلى المواصفات العالمية في مجال الأمن والسلامة وتأخذ في الاعتبار الإشعاعات الكهرومغناطيسية، بما يضمن صحة وسلامة المستخدمين.

وفي هذا السياق تؤكد الهيئة أن جميع الهواتف المتحركة في الدولة تم اعتمادها بعد التأكد من توافقها مع المعايير الفنية.