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الإمارات والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

جانب من لقاء المرر مع وزير خارجية العراق (وام)
15 سبتمبر 2023 01:18

بغداد (وام)

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التقى معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، فخامة عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيقة، وذلك خلال اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق التي عقدت في بغداد خلال الفترة من 12 إلى 14 سبتمبر الجاري. 
ونقل معاليه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار. 
من جانبه، حمل فخامة الرئيس العراقي معالي المرر تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء. 
وناقش الجانبان، خلال اللقاء، سبل توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إلى جانب استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 
على صعيد متصل، التقى معاليه دولة محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، ومعالي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، ومعالي فؤاد محمد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي، وجرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها. 
وأشاد المسؤولون العراقيون خلال اللقاءات بالعلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين، مثمنين مواقف دولة الإمارات الداعمة للعراق وشعبه.

الإمارات والعراق
الإمارات
العراق
خليفة شاهين المرر
عبد اللطيف رشيد
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