الإمارات: 250 مليون دولار مساهمة القطاع الخاص في الجهود الإنسانية

نيويورك (الاتحاد)

أكدت دولة الإمارات مواصلة القيام بدورها الرائد في تطوير نموذج الشراكة الإنسانية بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص في الدولة ساهم على مدى السنوات الخمس الماضية بأكثر من 250 مليون دولار في الجهود الإنسانية على مستوى العالم.

وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام مجلس الأمن، ألقته معالي السفيرة لانا نسيبة، المندوبة الدائمة لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «تعد الشراكات بين القطاعين العام والخاص أمراً بالغ الأهمية في القطاع الإنساني، وتمثل مثل هذه الاجتماعات فرصة مهمة لمعرفة كيف يمكننا جميعاً أن نعمل بشكل أفضل».

مشيرة إلى أن الشراكات الإنسانية بين القطاعين العام والخاص لم تعد مجرد إضافات مفيدة إلى جوهر العمل الإنساني، بل هي جزء حاسم من هذا العمل الأساسي.

وأضافت لانا نسيبة: «سنة بعد سنة، تطغى الاحتياجات الإنسانية العالمية على المساهمات السخية التي تقدمها الجهات المانحة، وفي هذا العام وحده، وجهت الأمم المتحدة مناشدة للحصول على أكثر من 54 مليار دولار، وحتى الآن لم يتم تلبية 80% من هذه الأموال».

وقالت: «في وقت سابق من هذا العام، أجبرتنا الزلازل التي ضربت سوريا وتركيا على مواجهة الفجوة في قدراتنا، وقد تكرر هذا السيناريو بشكل مأساوي مرة أخرى في الأيام الأخيرة في المملكة المغربية وليبيا حيث شهدنا الآثار المدمرة للزلزال والفيضانات التي وقعت هذا الأسبوع».

وأكدت لانا نسيبة أن دولة الإمارات قامت بتطوير منصة رقمية لدعم قدرة الحكومات على تسخير الدعم الدولي بشكل أفضل في أعقاب الكوارث الطبيعية، من خلال العمل كمركز لتبادل المعلومات ودمج التقدم في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الآلي، لافتة إلى أنه يمكن للبلدان المتضررة من الكوارث استخدام هذه الأداة الرقمية لتحديد أنواع المساعدة المطلوبة في مواقع محددة، وبأي كميات، حتى تحصل على ما تحتاج إليه عندما تكون في حاجة للمساعدة.

كما أكدت ضرورة ضمان وجود نظام يتم فيه تحفيز منظمات القطاع الخاص بشكل كامل وتمكينها من الشراكة مع الحكومات في تقديم الدعم بشكل غير تمييزي في أوقات الأزمات.