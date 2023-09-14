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الإمارات

«الإمارات للخدمات الصحية» تستقبل نخبة من الأطباء الزائرين

«الإمارات للخدمات الصحية» تستقبل نخبة من الأطباء الزائرين
15 سبتمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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تستضيف المنشآت التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية طيلة شهر سبتمبر، نخبة من الأطباء المتميزين والمتخصصين في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية، كجزء من برنامج الأطباء الزائرين الذي يعزز من التبادل المعرفي والاستكشاف المشترك، الهادف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية، وتقديم أحدث الابتكارات والممارسات الطبية للمتعاملين في الدولة.
تأتي الزيارات التي تنضوي تحت مظلة برنامج «الأطباء الزائرين» امتداداً للتحولات والمخرجات النوعية التي حققها البرنامج والذي أحدث نقلة نوعية في مجال تبادل واكتساب الخبرات والتجارب بين المؤسسة والعديد من الجهات والهيئات الصحية على مستوى العالم، حرصاً من المؤسسة على استقطاب الأطباء العالميين لتقديم أفضل الخبرات العلاجية في معظم التخصصات الطبية للمرضى، وتحقيق أفضل ممارسات الجودة والتميز، بالإضافة إلى تجنيب المرضى مشقة السفر إلى وجهات علاجية خارج الدولة. وأكد الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن برنامج الأطباء الزائرين يعتبر مبادرة متجددة وملهمة لتعزز من جودة الرعاية الصحية المقدمة في الدولة، موضحاً أن أهمية هذا البرنامج تتمثل في توفير فرصة للأطباء والمحترفين الصحيين لتبادل الخبرات والمعرفة مع نظرائهم في المؤسسة، وتعزيز الإمكانيات والمهارات في مجموعة متنوعة من التخصصات الطبية.

مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية
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برنامج الأطباء الزائرين
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