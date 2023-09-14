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الإمارات

«المنتدى الاستراتيجي العربي» يعقد جلسة حول المتغيرات السياسية والتوجهات الاقتصادية العالمية

أحمد بن سعيد والحضور خلال الجلسة (وام)
15 سبتمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عقد «المنتدى الاستراتيجي العربي» جلسة حول المتغيرات السياسية والتوجهات الاقتصادية العالمية، وذلك ضمن سلسلة الجلسات التي يعقدها المنتدى الاستراتيجي العربي لتعريف متخذي القرار بالمستجدات السياسية والأحداث الاقتصادية في المنطقة والعالم، وذلك في إطار استراتيجية المنتدى الرامية لنشر ثقافة استشراف المستقبل وتعزيز الوعي بالفكر المستقبلي، استعداداً لكل السيناريوهات المتوقعة.
ورسمت الجلسة صورة استشرافية واضحة للأحداث في العالم والمنطقة والتحديات المتوقعة، ومستقبل العديد من القضايا من خلال تحليل البيانات الضخمة المرتبطة بالتوجهات المستقبلية الجيوسياسية والاقتصادية، وهو ما يسهم في تمكين متخذي القرار في دبي، من وضع خطط استراتيجية لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المتوقعة في المستقبل. وتأتي الجلسة ضمن استراتيجية المنتدى الاستراتيجي العربي لدعم متخذي القرار من خلال تقديم نظرة استشرافية تحليلية حول التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي يمكن أن تواجه متخذي القرار في المستقبل، وكيف يمكنهم معالجتها على أساس علمي متوازن ودقيق، في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها الساحتان العالمية والإقليمية، وذلك في إطار التزام المنتدى بتعزيز التفاهم والحوار، وتوفير منصة لمتخذي القرار لمناقشة القضايا المهمة وتبادل وجهات النظر حولها.

رؤية استشرافية
يسعى المنتدى إلى تقديم رؤية استشرافية للمستقبل وفهم أعمق للقضايا السياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على المستوى المحلي وعلى صعيد العالم العربي والمجتمع الدولي، اعتماداً على منهجين علميين هما المنهج الاستراتيجي للاستشراف والمنهج الاستراتيجي للتخطيط للمستقبل، بالإضافة إلى الاستفادة من الدلالات التاريخية وتحليل الأوضاع الراهنة، بهدف استشراف الأحداث المستقبلية على المستويين السياسي والاقتصادي.
يُذكر أن المنتدى الاستراتيجي العربي الذي انطلق في عام 2001 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يركز على استشراف المستقبل وفهم أعمق للقضايا الجيوسياسية والاقتصادية الرئيسية المؤثرة على مستوى العالم العربي والمجتمع الدولي، ويجمع نخبة من قادة العالم والمفكرين لمناقشة أهم القضايا الملحّة في هذا الصدد.

دبي
الإمارات
المنتدى الاستراتيجي العربي
أحمد بن سعيد
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