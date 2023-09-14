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«شخبوط الطبية» تطرح عقاراً جديداً لمرض العين الدرقي

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
15 سبتمبر 2023 01:18

أبوظبي (وام)

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أعلنت مدينة الشيخ شخبوط الطبية طرح عقار جديد معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج المصابين بمرض العين الدرقي.
ونجحت شخبوط الطبية، التي تدير واحدة من أكبر الوحدات لعلاج أمراض العيون المعقدة، في تأمين الدواء الجديد وتوفيره للمرضى لمساعدتهم على تقليل أعباء هذا المرض المناعي المنهك. ويعمل عقار «تيبروتوموماب - تربو»، وهو علاج بالأجسام المضادة وحيدة النسيلة، عن طريق إعاقة عمل بروتينات معينة في الجسم، ونتيجة لذلك ينحسر الالتهاب ويتراجع، مما يؤدي إلى تحسن الرؤية وانحسار الألم والاحمرار والتورم والرؤية المزدوجة وانتفاخ العيون.
وكان المريض الذي خضع للعلاج الجديد قد توجّه إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بعدما عانى من تشوّش في الرؤية وألم في عينيه، إلى جانب استمرار الاحمرار وتدميع العينين، مما أثر سلباً على رؤيته وجودة حياته، فتمّت إحالته إلى الدكتور حبيب الله اعتمادي، استشاري جراحة العيون وتجميل العيون، والدكتورة عهود المزروعي، جراحة العيون وتجميل العيون في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، اللذين أخضعا المريض لاختبارات وفحوصات شاملة، وأكّدا إصابته بمرض العين الدرقي الشديد الذي يهدد البصر. وبعد مناقشة الخيارات المختلفة المتاحة للمريض، وافق على الدواء الوحيد المعتمد من إدارة الغذاء والدواء الأميركية لعلاج مرض العين الدرقي، ونتيجة للعلاج أحرز المريض تقدماً لافتاً في رحلة تعافيه، مع تحسن كبير في حالته الصحية العامة.
وقال الدكتور حبيب الله اعتمادي: «إن توفير هذا الدواء في المنطقة يضع حلاً فعالاً بين أيدي المرضى الذين يعانون من مرض العين الدرقي».
وقالت مارلين بجاني مكرزل، مديرة الصيدلية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية: «تفتخر مدينة الشيخ شخبوط الطبية بفريق الصيادلة السريريين المتمرسين والمجهزين بمجموعة مهارات استثنائية لمساهمتهم بدور محوري في تقييم واعتماد أحدث التطوّرات والأساليب العلاجية، ونلتزم بتوفير الأدوية والعلاجات الرائدة لجميع المرضى بأعلى كفاءة وأفضل معايير الجودة وقيم التعاطف».
وشدّد الدكتور ماثيو جيتمان، مدير الشؤون الطبية في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، على أهمية توفير علاجات جديدة للمرضى الذين يعانون اضطرابات المناعة الذاتية. وقال: «من خلال نموذجنا الفريد للرعاية الصحية ومحاورنا الرئيسية الراسخة، وهي الممارسة الطبية والتعليم والأبحاث، تواصل مدينة الشيخ شخبوط الطبية إعطاء الأولوية لصحة ورفاهية أبناء المجتمع من خلال توفير أحدث التطوّرات والابتكارات القائمة على الأدلة العلمية في المجال الطبي».

مدينة الشيخ شخبوط الطبية
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