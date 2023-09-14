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«إسلامية دبي» تشارك في مؤتمر الفضاء الإلكتروني

أحمد الحداد والحضور خلال الاستقبال (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في المؤتمر العام الـ34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية المنعقد في القاهرة في (9 – 10) سبتمبر الجاري 2023، تحت شعار «الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة»، بحضور عدد من المسؤولين عن الشأن الديني في العالم، لمناقشة عدد من المحاور التي تثري هذا العنوان، والخروج بنتائج إيجابية تلبي الطموحات.
وبين الدكتور أحمد عبد العزيز قاسم الحداد، كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، والذي شارك ممثلاً عن الدائرة في المؤتمر، ببحث بعنوان الفتوى الإلكترونية الإيجابيات والمخاطر، بين ما في هذا الفضاء من إيجابيات ومخاطر، ومنها أنه يسر الوصول إلى الفتوى بضغطة زر، وبذلك يستغني المستفتي عن عناء السفر والتنقل بين البلدان والدول، وعن الاتصال الهاتفي الذي قد يكلفه كثير من المال أو لا يتيسر الاتصال بالمفتي، بينما يمكنه أن يتواصل مع المفتي الذي يريده ويطمئن إليه إلكترونياً، ويأتيه الجواب من غير كلفة، وسريعاً، لاسيما إذا كان يبحث عن فتوى سابقة شبيهة لواقعه.
كما بين في البحث المقدم ما فيه من مخاطر قد تستغل استغلالاً سيئاً من قبل من لا صلة لهم بالفتوى، فيشوشون على الناس دينهم، وأن على الملتقي لهذا الفضاء أن يكون حصيفاً يعرف كيف يأخذ الفتوى وممن يأخذها.

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الفضاء الإلكتروني
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