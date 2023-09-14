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«آيزو إدارة المخاطر» لـ«اجتماعية الشارقة»

«آيزو إدارة المخاطر» لـ«اجتماعية الشارقة»
15 سبتمبر 2023 01:17

الشارقة (وام)

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حققت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، إنجازاً ريادياً بحصولها على شهادة المطابقة للمعيار الدولي آيزو 31000 في إدارة المخاطر، ‎من هيئة لويدز ريجستر العالمية، بعدما اجتازت المتطلبات كافة للحصول على الشهادة. ويأتي هذا الإنجاز انطلاقاً من حرص الدائرة على تحقيق أفضل المقاييس والمواصفات العالمية في منظومة إدارة وتطوير الأداء، حيث قامت شعبة المخاطر التابعة لإدارة الأداء المؤسسي بتطوير نظام داخلي يعمل على حصر المخاطر التي قد تحدث بالدائرة، وضمان الاستعداد والجاهزية في مواجهة المخاطر، ووضع آلية لمعالجتها بناء على مواصفات آيزو 31.
وقالت فاطمة داود، مدير إدارة الأداء المؤسسي في الدائرة، إن الحصول على شهادة الآيزو في إدارة المخاطر، يعد إنجازاً جديداً يضاف إلى سجل دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة الحافل ‏بالإنجازات التي تحققها يوماً بعد يوم، وذلك وفق اتباعها لاستراتيجية الاستدامة والتطوير المستمر في خدماتها وتطلعاتها المستقبلية، والتي تصب في مصلحة الإنسان أولاً بفئات المجتمع كافة، وضمن منظومة عمل متكاملة.

الإمارات
دائرة الخدمات الاجتماعية
الشارقة
شهادة الآيزو
الآيزو
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