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«أمناء سعيد لوتاه الخيرية» يستعرض الإنجازات

ضاحي خلفان والأعضاء خلال الاجتماع (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:17

دبي (الاتحاد)

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ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة سعيد لوتاه الخيرية، الاجتماع رقم 1 لسنة 2023م، للمجلس بحضور أعضائه: المهندس يحيى سعيد أحمد لوتاه، والمهندس حسين ناصر لوتاه، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، والدكتور محمد مراد عبدالله.
وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المؤسسة، استعراض التقرير السنوي الذي تضمن أهم الإنجازات التي حققتها مؤسسة سعيد لوتاه الخيرية منذ تأسيسها في السابع من يوليو في العام 2022م وحتى اليوم، ومنها ما يشمل مراحل تنفيذ وتحديث الخطط والبرامج والنظم الإدارية لكليتي الطب والصيدلة وفق أفضل المعايير المحلية والعالمية والتي تشمل الحوكمة والجودة الشاملة واللوائح والسياسات والإجراءات، وتطبيق المنهج الجديد لكلية دبي الطبية وفق متطلبات مفوضية الاعتماد.
كما شمل التقرير الهيكل التنظيمي المعتمد للمؤسسة، والتسويات المالية، والأنشطة والبرامج والمشاريع التي تم تنفيذها داخل الدولة وخارجها، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، إضافة إلى المساعدات المادية والعينية التي قدمتها المؤسسة لدعم جهود الدولة في إغاثة المتضررين من الكوارث في عدد من الدول.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المتعلقة بالقطاع التعليمي والصحي، وقطاع المبادرات والمشاريع الدولية، ومبادرة آفاق الذكاء الاصطناعي، وعدداً من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ فيها القرارات المناسبة.

ضاحي خلفان
الإمارات
سعيد لوتاه
دبي
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