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انطلاق أعمال ورشة حول قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام

جانب من ورشة العمل بأبوظبي (وام)
15 سبتمبر 2023 01:17

أبوظبي (وام)

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انطلقت في العاصمة أبوظبي أعمال ورشة العمل الدولية التي تناقش «أداء قادة شرطة الأمم المتحدة في عمليات حفظ السلام» بمشاركة دولية واسعة، وذلك باستضافة وزارة الداخلية.
وافتتح جلسات الورشة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، الذي رحب بالمشاركين من قادة شرطيين عالميين، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة برؤية قيادتها الرشيدة على تعزيز العمل والتنسيق الدولي ودعم كل الجهود الدولية من أجل مصلحة وتعزيز أمن العالم واستقراره. وأكد أن هذا اللقاء يساهم بلا شك في هذه الجهود ويعزز قدرات وكفاءات الكوادر العاملة في قوى إنفاذ القانون بما يساهم في بناء عالم أكثر أمناً وسلامة، متمنياً دوام التوفيق والنجاح لهذا اللقاء في تحقيق أهدافه السامية.
ثم بدأت جلسات الورشة بتقديم من ألكساندر زويف مساعد الأمين العام لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في الأمم المتحدة، الذي قدم الشكر للإمارات على استضافتها لهذا الحدث العالمي، الذي يعزز العمل الشرطي والأمن والسلم حول العالم من خلال مناقشات لأهم المواضيع والمحاور التي تتعلق بأداء قادة الشرطة في عمليات حفظ السلام حول العالم. وتحدث الفريق فيصل شهكار قائد شرطة الأمم المتحدة، الذي قدم الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية على الاستضافة والدعم لعمل هيئات ولجان الأمم المتحدة الأمر الذي يعزز قدراتها في تحقيق أهدافها، مؤكداً أن الورشة تأتي ضمن جهود تعزيز قدرات الكوادر الشرطية في بيئات العمل المختلفة وفي مجالات الابتكار واستشراف المستقبل والاستخدام الأمثل للتكنولوجيات الناشئة.
كما قدم ألكساندر زويف الشكر لوزارة الداخلية على استضافة هذه الورشة التي تأتي في سياق عمل دولي نحو تعزيز منظومة التكامل والتعاون.

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