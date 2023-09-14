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باحثو «نيويورك أبوظبي» يطورون جسيمات نانوسفير مستهدِفة للأورام

باحثو «نيويورك أبوظبي» يطورون جسيمات نانوسفير مستهدِفة للأورام
15 سبتمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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طور باحثون في مختبر الدكتور مجذوب للفيزياء الحيوية بجامعة نيويورك أبوظبي، مجموعة من جسيمات النانوسفير المتقدمة، المتوافقة حيوياً والقابلة للتحلل، والمستهدِفة للأورام، وقاموا بدمجها مع علاج السرطان الفعّال بواسطة الضوء لتعزيز كفاءة المنهجيات العلاجية الحالية القائمة على الضوء، ونشر الفريق ورقته البحثية في مجلة «إيه سي إس نانو». 
وتوفر العلاجات غير الجراحية القائمة على الضوء، بما فيها العلاج الضوئي الديناميكي والعلاج الضوئي الحراري، بدائل آمنة وفعّالة لأساليب العلاج التقليدية للسرطان.
وأوضح لوغاناثان بالانيكومار، الباحث في الجامعة ومختبر مجذوب، أن مركبات الأكسجين التفاعلية جزيئات شديدة التفاعل بأجل زمني قصير ونطاق نشاط محدود، ما يعزز توافر كمية كافية من جزيء المُحسس الضوئي في نسيج الورم ليكون العلاج الضوئي الديناميكي فعّالاً. 
وأضاف مازن مجذوب، الأستاذ المشارك في قسم علم الأحياء بالجامعة: «تسهم جسيمات النانوسفير الأساسية متعددة الوظائف التي طورها فريقنا في تجاوز مشكلات تحد من فعالية العلاجات  القائمة على الضوء».

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جامعة نيويورك أبوظبي
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