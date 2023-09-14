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«صفحات الأقارب».. نوافذ جديدة لمرشحين في انتخابات «الوطني»

«صفحات الأقارب».. نوافذ جديدة لمرشحين في انتخابات «الوطني»
15 سبتمبر 2023 01:18

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تحولت الصفحات الإلكترونية الشخصية لأقارب مرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأصدقائهم إلى ساحة لعرض البرامج الانتخابية الخاصة بالمرشح وموقع للترويج عنه، وذلك من خلال استعراض القضايا والبرامج التي يتبناها المرشح خلال الانتخابات.
وأكد سلطان المزروعي، أحد أهالي منطقة الظفرة، أن العلاقات الشخصية والصلات الاجتماعية والأسرية التي تربط أغلب سكان الظفرة بعضهم بعضاً، بجانب طبيعة أهل المنطقة منذ القدم، الذين كانوا يتسمون بالفزعة، تلك الصفة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد تفرض على كل شخص قريب من المرشح أن يستعرض ما يفيد المرشح وينقل وجهة نظرة إلى الآخرين، حتى ولو لم يطلبها المرشح بنفسه، فهذه إحدى الخصال التي يتسم بها الأهالي، وتتلخص في الدعم والمساعدة والوقوف بجانب كل شخص يمكن أن يحتاج إلى دعم.
وأشار حمد سالم إلى أن الناخب أصبح لديه درجة عالية من الوعي والقدرة على حسن الاختيار من بين المرشحين، الشخص الذي يمكن أن يحقق طموحات الناخبين ومتطلباتهم، ويساهم في الارتقاء بالعمل النيابي داخل المجلس الوطني، وأن العلاقات الشخصية والأسرية لها تأثير كبير في اختيارات العديد من الناخبين، كما أن أغلب المرشحين يعتمدون على أقاربهم وأصدقائهم خلال الحملات الانتخابية التي يقومون بها وهذا شيء طبيعي، لذلك تنتشر البرامج الانتخابية بشكل كبير على الصفحات الشخصية للعديد من الأهالي، نظراً للعلاقات التي تربطهم بالناخب.
وأكد محمد سالم، أحد أهالي الظفرة، أن قيام عدد من الأهالي باستعراض البرامج الانتخابية للمرشحين ينبع من مبدأين أساسيين، أولهما العلاقات الشخصية والأسرية، والثاني قناعة الشخص ببعض البرامج، فيسارع باستعراض تلك البرامج على صفحته دعماً للمرشح، حتى وإن لم تكن لدية علاقات مسبقة بهذا المرشح.

المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الحملات الانتخابية
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