الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ناخبون: «الصوت أمانة»

جهود لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:17

رأس الخيمة ( الاتحاد)
أكد متخصصون ومرشحون سابقون في رأس الخيمة، أهمية أن يكون الناخب والمواطن على دراية كاملة بالمحظورات التي يجب ألا يتعداها المرشح، سواء بشكل علني أو غير ذلك، في حملته الانتخابية خلال المدة المحددة له، منوهين بأن أغلب المرشحين تم الاجتماع بهم لتوضيح أهم الشروط والمعايير التي يجب أن يلتزم بها المرشح خلال حملته الانتخابية، سواء المسموعة أو المرئية أو المقروءة والأنشطة المسموح بها والأماكن المصرح بها.
وأكدت لجنة الانتخابات برأس الخيمة أنها تتابع وبشكل دوري الأنشطة والبرامج الانتخابية للمرشحين لتتبع حملتهم الانتخابية، ضمن اللائحة التنفيذية، مؤكدين أن اللجنة تعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية وتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية، وفتح مقار انتخابية.

أخبار ذات صلة
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"

بدورها، أوضحت عائشة الزعابي أن الالتزام بضوابط الحملة الانتخابية يعتبر ضرورياً، حيث تزينت الشوارع بصور المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي أعلنتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بفيديوهات المرشحين التي عبرت عن إنجازاتهم وخططهم المستقبلية، سواء بشخصيات عملوا بجدٍ واجتهاد ليكونوا تحت قبة البرلمان، أو شخصيات جديدة والتي كشفت عنهم برامجهم الانتخابية وعن سيرتهم الذاتية، مؤكدة أن جميعهم «أبناء زايد» ويستحقون الدعم، دون أن تكون هناك أفضلية في الاختيار، وبعيداً عن المصالح، مؤكدة أن التحدي كبير، والصوت أمانة، ودستورنا مكن الجميع ليسهموا في صنع القرار. من جانبه، قال المواطن الناخب حمدان الشحي إنه كغيره من المواطنين يشهد حالياً عرساً انتخابياً يحوطه وعي الجمهور حول البرامج والحملات الانتخابية التي يطلقها المرشحون، وحول الوعود والتوصيات والمقترحات التي قد يكونون من خلالها وسيلة للوصول إلى قبة البرلمان، مؤكداً أن رسالة المجلس الوطني الاتحادي هي مصلحة الوطن والمواطن.

رأس الخيمة
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
الحملات الانتخابية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©