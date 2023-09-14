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صقر غباش ورئيس البرلمان الصيني يؤكدان أهمية تعزيز الشراكة

صقر غباش ورئيس البرلمان الصيني خلال اللقاء (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:18

بكين (الاتحاد)

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عقد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، جلسة مباحثات خلال زيارته الرسمية حالياً على رأس وفد برلماني من المجلس الوطني الاتحادي إلى جمهورية الصين الشعبية، أكدا خلالها أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات كافة.
وفي بداية اللقاء، قال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، يسعدني أن أنقل تحيات صاحب السمو  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى فخامة الرئيس شي جين بينغ، رئيس الجمهورية، وتمنيات سموه لجمهورية الصين وشعبها الصديق بدوام الرقي في شتى المجالات.
وأكد معاليه أن العلاقات الثنائية على المستويين الرسمي والشعبي وصلت إلى مستوى متقدم مما يتطلب منا كذلك أن نعزز العلاقات البرلمانية بيننا، لاسيما في هذه المرحلة التي تتعدد فيها الأزمات الدولية والتي تتطلب منا تحقيق مزيد من التعاون وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، وتبادل الخبرات. وقدم معالي صقر غباش دعوه لمعالي تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، للحضور والمشاركة في المؤتمر البرلماني الخاص بمؤتمر كوب 28 الذي تستضيفه دولة الإمارات في بداية ديسمبر من العام الحالي. من جهته، نقل معالي تشاو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تحيات فخامة الرئيس شي جين بينغ إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأعرب عن تقديره الكبير لحسن الضيافة والاستقبال الذي لقيه خلال الزيارة التي جرت مؤخراً إلى دولة الإمارات.

صقر غباش
الإمارات
البرلمان الصيني
الصين
المجلس الوطني الاتحادي
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