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«الوطني» يشارك في جلسة للبرلمان الأوروبي

أعضاء اللجنة خلال الجلسة (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:17

أبوظبي (الاتحاد)

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حضر أعضاء لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي، الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، في ستراسبورغ بفرنسا، في سابقة برلمانية هي الأولى على مستوى المنطقة العربية، بتوجيه دعوة للمجلس الوطني الاتحادي لحضور جلسة عامة للبرلمان الأوروبي.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من ميرة سلطان السويدي، رئيسة اللجنة، ومروان عبيد المهيري، نائب رئيس اللجنة، وسارة محمد فلكناز، عضو المجموعة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ومحمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي ولوكسمبورغ.
وتم خلال الجلسة التي ترأستها معالي روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، تقديم عرض من معالي أورسولا فون دير لين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حول أعمال المفوضية وما تعتزم القيام به في العام المقبل، ورؤيتها المستقبلية في مناقشة الملفات والقضايا المعنية بالاتحاد الأوروبي، واستعراض عدد من القضايا العالمية ومن أبرزها الأزمة الأوكرانية، والتخفيف من آثار تغير المناخ، وتدابير معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة، والتصدي لأزمة الطاقة، ودعم سيادة القانون.
كما عرض رؤساء الأحزاب السياسية في البرلمان الأوروبي، توجهات أحزابهم وسياساتهم العامة حول مستقبل مواطني الاتحاد الأوروبي للمرحلة المقبلة.

البرلمان الأوروبي
المجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
الاتحاد الأوروبي
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