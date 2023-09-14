منتدى بناء الوعي السياسي يبحث آفاق الارتقاء بالتجربة البرلمانية في الإمارات

العين (الاتحاد)

سلطت فعاليات منتدى بناء الوعي السياسي لطلبة الجامعات في دورته الثانية عشرة الذي تنظمه وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، على الإنجازات التي حققتها انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاقتها، ومؤكدة الجهود الكبيرة للجنة الوطنية للانتخابات وجميع اللجان والفرق التابعة لها على تحقيق النجاح للدورة الحالية 2023، مع إبراز التوظيف الأمثل لكافة الأدوات والوسائل التي تسهم في مواصلة مسيرة الارتقاء بالعملية الانتخابية وتحقيق التميز والريادة للتجربة البرلمانية لدولة الإمارات التي تمكنت من تعزيز مكانتها كواحدة من أهم التجارب على مستوى المنطقة، والتي تمكنت من تقديم نموذج ملهم للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الوطن، وتحقيق مصلحة المواطن.

وأكد معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، أن «انعقاد منتدى بناء الوعي السّياسي لطلبة الجامعات في دورته الثانية عشرة في جامعة الإمارات، إنما هو تأكيد قوي على أنَّ تنمية الوعي السّياسي لطلبة الجامعات، وتعميق مشاركتهم في مسيرة الوطن، هو مدخل مهم للاستقرار والرّخاء والتّنمية المستدامة، وهدف جوهري لمرحلة التمكين التي تسير في طريقها الحثيث برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. ويأتي التزام دولة الإمارات بتمكين وبناء قدرات الشّباب كجزء حيوي منْ عملية صنع القرار، لاسيما وأنّ الشباب يمثّلون الفئة التي تمتلك الطاقة والإبداع والدافع لمواجهة التّحديات، فضلاً عن قدرتِهم على طرح الأفكار والآراء المبتكرة والمستدامة لتنمية المجتمع وتطويره ونشر ركائز الاستقرار والرّفاهية بين كافة أفراده».

وأضاف معاليه في كلمته: «ليس من المبالغة القول بأن التّعليم، كان وما يزال، المحرك الحقيقي لنهضة الأمم، وتطوّرها والارتقاء بمكانتها، وتتجلى هذه الرؤية على أرض الواقع في الإرث الكبير الذي تركه لنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وسارت على نهجه حكومتنا الرشيدة، بأن الأسلوب الأمثل لبناء مجتمع عالميّ الريادة يبدأ ببناء المواطن المتعلّم الذي يسعى إلى تنمية قدراته ورفع مستواه العلمي للمشاركة في مسيرة التّطور والتّنمية في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية».

كما تحدثت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمتها، عن أهمية الانتخابات ودورها في إيصال النُخبة والقادة القادرين على تحقيق التغيير والتطوير، مشيرة إلى أن الانتخابات النيابية مناسبة استثنائية ومحطة مفصلية في دعم التطوير الحضاري للدولة. كما تطرقت لدور القيادة الحكيمة في دعم تطبيق نظام الحوكمة الرشيدة في العملية الانتخابية في دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك تطرق حديثها إلى الخصوصية التي تتمتع بها الحالة الانتخابية في دولة الإمارات من تكامل ما بين نظامي التعيين والانتخاب في تشكيل المجلس الوطني الاتحادي.

وقد اختتمت كلمتها بالتأكيد على دور الجامعاتِ والمؤسّساتِ التعليميّة، خصوصاً جامعة الإمارات العربية المتحدة، في توعية شباب الوطن وإدراك دورهم المهم في تحقيق التقدم والتنمية من خلال العملية الانتخابية، من أجل بناء مستقبل مشرق لدولة الإمارات العربية المتحدة.



مشاركة فعالة

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس أمانة اللجنة الوطنية للانتخابات، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات: «تتزامن دورة هذا العام من المنتدى مع الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، المحطة الجديدة من المحطات البارزة في مسيرة تطور التجربة الانتخابية في دولة الإمارات التي بدأت أولى مراحلها بإعلان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، برنامج التمكين السياسي في العام 2005».

وقد اختتمت فعاليات المنتدى بجلسة شبابية أدارها وتحدث فيها طلبة من جامعة الإمارات، والتي تناولت الدور الفاعل للشباب في الارتقاء بالعمل البرلماني من خلال المشاركة الفاعلة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.