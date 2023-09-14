«التربية» تفتح باب التسجيل والإعادة في اختبار «إمسات»

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح باب التسجيل والإعادة في اختبار الإمارات القياسي ضمن فئة «إنجاز» لطلبة الثاني عشر في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة.

وحددت الوزارة أربعة مواعيد لجلسات الاختبار لغاية نهاية أكتوبر أولها يوم 24 سبتمبر الجاري، ومن ثم أيام الأحد في 15 أكتوبر، والثلاثاء 24 أكتوبر، والأحد 29 أكتوبر.

وتوزّع جلسات الاختبار على أربع فترات خلال يوم انعقاد الجلسة، تبدأ الفترة الأولى في الثامنة صباحاً لغاية العاشرة والنصف، والفترة الثانية من الحادية عشرة لغاية الواحدة والنصف، والفترة الثالثة من الثانية بعد الظهر لغاية الرابعة والنصف، والفترة الرابعة من الخامسة لغاية السابعة والنصف مساءً. وبالنسبة لاشتراطات تسجيل إعادة الاختبار، تسمح الوزارة بإعادة اختبار «إمسات» لكل المرشحين بهدف تحسين الدرجات، وذلك بعد مرور 30 يوماً على موعد الاختبار السابق، على أن يتم التسجيل ذاتياً من خلال المنصة. وفي حال التغيب وتعذّر حضور الاختبار، تطبق شروط التسجيل ودفع رسوم الإعادة.

وفي حال التغيب عن الاختبار بعذر مقبول، يتم إرفاق المستند الرسمي للعذر في النظام في المكان المخصص لطلبة الصف الثاني عشر. أما خريجو المدارس فيتم إدراج المستند الرسمي للغياب عبر خانة «تعذر الحضور». وتتاح إعادة التسجيل في النظام بعد موافقة اللجنة المختصة، ولا يتطلب في تلك الحالة إعادة الدفع أو الانتظار 30 يوماً للإعادة. وفي حال تغيب المتقدّمين للاختبار من دون عذر أو توفر مستند رسمي، لن يتم استرجاع رسوم التسجيل المدفوعة، ولن تتاح إعادة التسجيل في المواد المتغيب عنها إلا بعد مرور 30 يوماً من موعد الاختبار. كما نصحت وزارة التربية والتعليم الطلبة وخريجي المدارس بأداء الاختبار في الموعد المحدد له لضمان الحصول على القبول الجامعي.

ويعدّ الاختبار إلزامياً لست فئات من طلبة الثاني عشر هي: الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في الجامعات الحكومية أو الخاصة بالدولة، والإماراتيون المتقدّمون للابتعاث بالخارج، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسون في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، وطلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمون إلى الكليات العسكرية.

«إنجاز» عبارة عن اختبار إلكتروني معياري لتقييم مدى امتلاك الطلاب للمهارات والمفاهيم في نهاية الحلقة الدراسية الثالثة لمواد دراسية محددة. وتعدّ تلك الاختبارات القياسية في «إمسات» معياراً للقبول الجامعي الأول للجامعات الحكومية والخاصة، وبديلاً لاختباري «توفل» و«آيلتس» في عدد من جامعات الدولة. ويستهدف الاختبار بشكل عام، بالإضافة إلى طلبة الصف الثاني عشر، طلبة البعثات الخارجية والماجستير والدكتوراه.