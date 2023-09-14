«الشارقة للتميز التربوي» تغلق باب الترشح 24 سبتمبر

الشارقة (الاتحاد)

دعت جائزة الشارقة للتفوق والتّميّز التربويّ المشاركين الذين لم يستكملوا رفع ملفاتهم إلى ضرورة استغلال ما تبقى من وقت للمشاركة واستكمال ملفاتهم ورفعها في موقع جائزة الشارقة للتميز التربوي https://award-shj.ae/ قبل موعد إغلاق البوابة المحدّد بيوم الأحد الموافق 24-9-2023، حيث لن يتمكن المشارك بعد هذا الموعد من رفع ملفه.

وأشارت علياء إبراهيم الحوسني، مدير إدارة الجائزة، في حديثها عن الجهود التي تبذلها الجائزة في رعاية المتميزين: «إنّ الجائزة منذ تأسيسها تسعى جاهدة لمساندة المتميزين، وتقديم كافة أشكال الدعم لهم، هادفة من ذلك إلى تأصيل روح المنافسة الشريفة للوصول للتميّز وفق أعلى المعايير التي تحقق الأثر الإيجابيّ في تقدّم الفرد والمجتمع، وقد أولت الجائزة الراغبين في المشاركة في الدورة 29 اهتماماً كبيراً، فقدمت لهم كافة أشكال الدّعم المباشر وغير المباشر، وسخّرت لهم كافة قنوات التواصل».