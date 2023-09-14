«حمدان بن محمد الذكية» تشارك في مؤتمر بالقاهرة

دبي (الاتحاد)

شاركت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، تحت شعار «دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة»، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة: «نتشرف بالمشاركة في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر منصةً للتعاون وتضافر الجهود بين الجامعات العربية لرسم ملامح منظومة تعليمية تُدمج التنمية المستدامة ضمن كافة برامجها ومساقاتها، في سبيل تمكين كوادرنا الوطنية العربية، وترسيخ دور الجامعات كحاضناتٍ للإبداع والابتكار، ومحركاتٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».