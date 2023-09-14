سلطان النيادي يعود إلى الدولة الاثنين

آمنة الكتبي (دبي)

يعود سلطان النيادي، رائد الفضاء الإماراتي، من الولايات المتحدة الأميركية إلى الدولة يوم الاثنين المقبل، الموافق 18 سبتمبر، وفق ما أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء. وخضع النيادي بمركز جونسون الفضائي التابع لـ«ناسا» في هيوستن، للفحوص الطبية، بعد عودته من محطة الفضاء الدولية. وكان النيادي أنهى مهمة «طموح زايد 2»، ليصبح أول رائد فضاء عربي يقضي مدة 6 أشهر في محطة الفضاء الدولية، وأول رائد فضاء عربي يقوم بالسير في الفضاء.

وبعد هذا الإنجاز التاريخي، أصبحت دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء، وقام النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي في مختلف إمارات الدولة.

وأمضى النيادي أكثر من 4400 ساعة في الفضاء، وقرابة 600 ساعة في إجراء 200 تجربة علمية خلال هذه المهمّة التي امتدت 6 أشهر، وذلك بالتعاون مع وكالات فضاء عالمية وجامعات إماراتية. وشملت التجارب مجالات متنوِّعة، مثل زراعة النباتات، العلوم الإنسانية، تقنيات استكشاف الفضاء، سلوكيات السوائل، علم المواد، وإنتاج البلورات، وغيرها من التجارب العلمية التي تفيد المجتمع العلمي العالمي، والباحثين والطلبة في دولة الإمارات والعالم، فيما نجح النيادي خلال المهمة في تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، كان أبرزها خوضه أول مهمة سير في الفضاء في تاريخ العرب، رافقه فيها رائد الفضاء ستيفن بوين من وكالة ناسا.