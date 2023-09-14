هزاع المنصوري ينجز مهمة اختصاصي بعثة «كرو 6» بنجاح

دبي (الاتحاد)

نجح هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، مدير مكتب رواد الفضاء، في إتمام مهمة أخصائي بعثة «كرو 6»، وهي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ6 أشهر، فيما تعتبر كذلك جزءاً من البعثة الاستكشافية 69.

وعمل المنصوري على تنسيق وإنجاز مهام رواد الفضاء الموجودين على متن المحطة، وعمل على إنجاز مسؤوليات عدة، منها تطوير وإدارة ومتابعة تطبيق عمليات المهمة والتواصل بين الفرق.

وحرص المنصوري، مستنداً إلى خبرته، على التأكد من أن المهمة الفضائية تسير بشكل جيد، وفقاً للخطة المقررة، وكان المسؤول الأول عن نقل المعلومات بين فريق المهمة على الأرض ورواد الفضاء، وكان موجوداً في غرفة العمليات في المحطة الأرضية في هيوستن.

وكان رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي أكملا التدريبات الخاصة بالمهمة، إضافة إلى التدريبات العامة، والتي بلغت أكثر من 1700 ساعة مع وكالة «ناسا»، خلال العامين الماضيين، وشمل بعضها السير في الفضاء، وقد جرت في مختبر الطفو المحايد التابع للوكالة الدولية، حيث خضعا لـ9 جولات من التدريبات، امتدت كل منها لـ6 ساعات، وتدربا تحت الماء لمحاكاة السير في الفضاء، باستخدام النموذج الكامل لمحطة الفضاء الدولية.

كما تدربا على استخدام بدلة السير في الفضاء (EMU)، وأجريا كذلك تدريبات نظرية وعملية على طائـرة (T-38)، وأخرى تتعلق بالروبوتات، بالتعاون مع وكالة الفضاء الكندية، ووكالة الفضاء الأوروبية، حيث تم تدريبهما على استخدام الذراع الروبوتية «كندارم 2»، المخصصة لالتقاط مركبات الشحن، والعمل على مساعدة رواد الفضاء في مهام السير في الفضاء، والتعامل مع الحمولات الخارجية، أيضاً تم تدريب الرائدين على أقسام ووحدات محطة الفضاء الدولية، والأعمال اليومية على متن المحطة، إلى جانب تدريبات إنقاذ الطاقم، وتدريبات على حالات الطوارئ.



تدريبات مكثفة

خضع رائدا الفضاء الإماراتيان لتدريبات مكثفة في وكالات فضاء عالمية، كان آخرها الحصول على رخصة «اختصاصي» في مركز الرواد الأوروبي «إيسا» التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، في مدينة كولون الألمانية، وسبق ذلك تدريبات في وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» وغيرها، كما خضعا لتدريبات صحية لاكتساب مهارات طبية، تجعلهما مهيأين للتعامل مع حالات الطوارئ، وتضمن التدريب الإسعافات الأولية، ومراقبة المؤشرات الحيوية.

وتشمل المهمة جانباً مختصاً بالتوعية التعليمية، من أجل إلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين، حيث اختار مركز محمد بن راشد للفضاء، مشروعين بحثيين من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إذ يركز المشروع الأول على تقييم تأثير بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء على التفاعل بين القلب ووضعية الجسم، بينما سيعمل المشروع الثاني على دراسة خلايا الفم والأسنان على الأرض في بيئة تحاكي الجاذبية الصغرى.



تجارب علمية

هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، مدير مكتب رواد الفضاء، انطلق في 25 سبتمبر 2019 من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان إلى محطة الفضاء الدولية، وعمل على العديد من التجارب العلمية.

وحصل هزاع على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء، التابع لوكالة ناسا، بعد إتمامه التدريبات العامة التي استمرت نحو 20 شهراً.