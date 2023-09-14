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1.284 شهادة إنجاز للمباني في عجمان

1.284 شهادة إنجاز للمباني في عجمان
15 سبتمبر 2023 01:16

عجمان (وام)

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أصدرت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 1.284 شهادة إنجاز خلال النصف الأول من العام الحالي، في إطار جهودها الساعية للتطوير المستدام في قطاع البناء والتشييد.
وأكد المهندس خليفة عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المباني بالدائرة، أن عدد الشهادات الصادرة شهد ارتفاعاً ملحوظًا مقارنة بالفترة ذاتها من العامين الماضيين، حيث سجل عدد شهادات الإنجاز في النصف الأول من عام 2022، 874 شهادة، فيما بلغ عدد الشهادات خلال النصف الأول من عام 2021، 711 شهادة إنجاز، موضحًا أن هذه الزيادة تعكس التفاعل المتزايد مع قطاع البناء في الإمارة، وتدل على نشاط متواصل في حركة العمران والتطور الشامل.
وأوضح أن الدائرة تسعى جاهدة لتسهيل تقديم الخدمة للمتعاملين، وتضمن سهولتها وإنجازها بكفاءة وفعالية، وعليه مكنتهم من طلب الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني «نظام عمار» ونظام التطبيق الذكي MPDA، للحصول على شهادة إنجاز لجميع أنواع رخص البناء عند الانتهاء من أعمال البناء كاملة وفقاً للمخططات المعتمدة من الدائرة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية واستيفاء الاشتراطات والمتطلبات.

دائرة البلدية والتخطيط
الإمارات
عجمان
قطاع البناء والتشييد
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