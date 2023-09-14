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شرطة أبوظبي تنظم دورة في «تحديد هوية الضحايا»

مشاركون في الدورة (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:16

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذ مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي دورة تخصصية بعنوان «دورة تحديد هوية ضحايا الكوارث على المستوى الإقليمي» بفندق إرث بأبوظبي استمرت لمدة 12 يوماً بمشاركة 70 منتسباً من الدول الشقيقة والصديقة، ومنتسبي الشركاء الاستراتيجيين من القطاعات الشرطية والصحية والقضائية ودائرة تنمية المجتمع ومن وزارة الدفاع ومن شركة نواة للطاقة وشركة أبوظبي للمطارات.
وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، أهمية الدورات في تبادل الخبرات والتواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والمختصين لبناء منظومة معرفية تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث.
وأوضح العميد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث- رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث، أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة التدريب السنوية لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث بهدف رفع مستوى الجاهزية في التعامل أثناء الأزمات والكوارث ونشر ثقافة المنظومة وتنمية القدرات الفنية والمهارات في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية.
وتعرف المنتسبون خلال الدورة على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث وإدارة منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث بمختلف مراحلها والإجراءات الفنية والتنسيقية المعمول بها في سبيل التعرف على الجثث مجهولة الهوية أثناء الكوارث وفقا لمعيار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، كما تم تنفيذ تمارين ميدانية لجميع مراحل تحديد هوية ضحايا الكوارث.

شرطة أبوظبي
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إدارة الأزمات والكوارث
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