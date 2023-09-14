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«جمارك دبي» تحصل على «الآيزو» في رأس المال البشري

«جمارك دبي» تحصل على «الآيزو» في رأس المال البشري
15 سبتمبر 2023 01:16

دبي (وام) 

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حصلت جمارك دبي على مواصفة الآيزو (ISO 30414) في مقاييس تقارير رأس المال البشري، لتصبح بذلك من أوّل الدوائر على مستوى حكومة دبي الحاصلة على تلك المواصفة، حيث تم التقييم عليها من قِبل المنظمة الدولية للمقاييس.
وجاءت تلك النتائج بناء على التدقيق والتقييم على 59 مؤشراً في رأس المال البشري في 11 مجالاً منها (القيادة، واستقطاب المواهب، والثقافة المؤسسية، والصحة والسلامة، والإنتاجية، والتعاقب الوظيفي، والمهارات والقدرات).
واستلم أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، شهادة الآيزو خلال استقباله المهندس نزار بشايره، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو لمنح الشهادات الشريك الإقليمي لجلوبال تي يو في، بحضور محمد الغفاري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية، وأحمد كاظم مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفريق عمل المشروع.

جمارك دبي
دبي
الإمارات
الآيزو
شهادة الآيزو
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