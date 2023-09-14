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عبدالله المري يلتقي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك

عبدالله المري والحضور لدى استقبال رئيسة التدريب بشرطة نيويورك (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

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التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أولوفونميلولا أوبي رئيسة التدريب بشرطة نيويورك والوفد المرافق لها، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور عدد من كبار  الضباط.
ورحب معاليه بأولوفونميلولا أوبي، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل بشكل دائم على تعزيز علاقاتها وشراكاتها مع مختلف أجهزة الشرطة حول العالم، لتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات، واستشراف مستقبل العمل الأمني، ومجالات التدريب والتأهيل المشترك.
وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي، واستعراض أهم البرامج المطبقة في أكاديمية شرطة دبي والتدريب في شرطة نيويورك. من جانبها عبرت أولوفونميلولا أوبي، عن إعجابها بمنظومة التدريب والتأهيل الأكاديمي في شرطة دبي، وبمختلف البرامج والأدوات التي تنفذها شرطة دبي في سبيل إعداد قوة شرطية متقدمة. ثم بعد ذلك قامت أولوفونميلولا أوبي، بزيارة أكاديمية شرطة دبي، كما والتقت  بأول فريق تكتيكي تخصصي للعمليات الخاصة من العنصر النسائي في شرطة دبي، وتعرفت على البرامج التدريبية التي خضعن لها. كما والتقت بالملازم دانة الصوري من شرطة دبي، وهي إحدى خريجات أكاديمية شرطة نيويورك بتفوق في برنامج إعداد الضباط، لتمثل هي وزميلتها الملازم شماء البوفلاسة من شرطة دبي، أولى العناصر من الشرطة النسائية من دولة الإمارات العربية المتحدة باجتيازهما هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، واستمعت لتجربتها في البرنامج التدريبي الذي امتد لمدة 6 أشهر بأكاديمية شرطة نيويورك العريقة، والتي تعد من أقدم القوات الشرطية في العالم بمسيرتها وخبرتها الممتدة منذ 177 عاماً.

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