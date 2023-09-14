بحث التعاون بين «نيابتي دبي ورأس الخيمة»

دبي (الاتحاد)

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من نيابة رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في إجراءات العمل الفني والإداري وأهم المبادرات المبتكرة في المجالين، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.

واستعرض المستشار أحمد العطار رئيس نيابة بـ«نيابة بر دبي»، للوفد الزائر، في شرح مفصل، آلية عمل المحاضر والقرارات والأوامر والاعتمادات والتصديقات في القضايا بلا أوراق. كما قدم كل من أمينة أهلي رئيس نيابة مساعد، وأحمد المرزوقي، ومنى الكتبي أخصائي تخطيط استراتيجي من إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومريم الجناحي منفذ طلبات القضايا - شعبة طلبات المتعاملين، أهم المشاريع والمبادرات الخدمية للمتعاملين وكبار المواطنين وذوي الهمم، ومركز سعادة المتعاملين ومركز الاتصال.

وتناول العرض آلية العمل في قسم التسجيل وكتبة الجلسات والاطلاع على آلية الطعن على الأحكام، قدمه ماجد الحبسي رئيس قسم قضايا الجزاء. واستعرض أحمد خميس رئيس قسم الإعلان القضائي، آلية إجراءات تنفيذ الإعلانات القضائية، كما تحدث أحمد آل علي رئيس قسم الأنظمة وقاعدة البيانات.

وأكدت النيابة العامة على علاقات الشراكة الفعالة والتعاون الوثيق بين الطرفين. ومن جهتها، أثنت نيابة رأس الخيمة على الخدمات النوعية والمبتكرة المقدمة للمجتمع وتطلعات نيابة دبي المستقبلية، وعبرت عن مدى حرصها على استمرارية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.