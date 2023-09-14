الجمعة 15 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

بحث التعاون بين «نيابتي دبي ورأس الخيمة»

خلال اللقاء (من المصدر)
15 سبتمبر 2023 01:16

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"

استقبلت النيابة العامة بدبي وفداً من نيابة رأس الخيمة بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على أفضل الممارسات في إجراءات العمل الفني والإداري وأهم المبادرات المبتكرة في المجالين، وجاء الاستقبال انطلاقاً من حرص النيابة العامة على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الدوائر والمؤسسات الحكومية لما يحققه هذا التعاون من نتائج إيجابية مهمة تخدم الجانبين.
واستعرض المستشار أحمد العطار رئيس نيابة بـ«نيابة بر دبي»، للوفد الزائر، في شرح مفصل، آلية عمل المحاضر والقرارات والأوامر والاعتمادات والتصديقات في القضايا بلا أوراق. كما قدم كل من أمينة أهلي رئيس نيابة مساعد، وأحمد المرزوقي، ومنى الكتبي أخصائي تخطيط استراتيجي من إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، ومريم الجناحي منفذ طلبات القضايا - شعبة طلبات المتعاملين، أهم المشاريع والمبادرات الخدمية للمتعاملين وكبار المواطنين وذوي الهمم، ومركز سعادة المتعاملين ومركز الاتصال.
وتناول العرض آلية العمل في قسم التسجيل وكتبة الجلسات والاطلاع على آلية الطعن على الأحكام، قدمه ماجد الحبسي رئيس قسم قضايا الجزاء. واستعرض أحمد خميس رئيس قسم الإعلان القضائي، آلية إجراءات تنفيذ الإعلانات القضائية، كما تحدث أحمد آل علي رئيس قسم الأنظمة وقاعدة البيانات.
وأكدت النيابة العامة على علاقات الشراكة الفعالة والتعاون الوثيق بين الطرفين. ومن جهتها، أثنت نيابة رأس الخيمة على الخدمات النوعية والمبتكرة المقدمة للمجتمع وتطلعات نيابة دبي المستقبلية، وعبرت عن مدى حرصها على استمرارية التعاون وتبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين.

النيابة العامة
دبي
النيابة العامة في دبي
الإمارات
نيابة رأس الخيمة
رأس الخيمة
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
الإمارات
برامج مبتكرة لتنمية زراعة النخيل وإنتاج التمور في أبوظبي
اليوم 11:21
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
الرياضي
5 حكام من الإمارات يديرون كأس آسيا
اليوم 11:20
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
الاقتصادي
دبي تستضيف معرض "رؤية الإمارات للوظائف"
اليوم 11:14
سبائك من الذهب
الاقتصادي
الذهب يربح في المعاملات الفورية
اليوم 11:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©