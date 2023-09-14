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«حقوق الإنسان» تشارك في ملتقى دول التعاون بمسقط

«حقوق الإنسان» تشارك في ملتقى دول التعاون بمسقط
15 سبتمبر 2023 01:16

مسقط (وام)

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شارك وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة مقصود كروز في أعمال ملتقى «مؤسسات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، التي عقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بتنظيم من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك خلال الفترة من 12 - 13 سبتمبر الجاري. وشارك في أعمال الملتقى ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، والمؤسسات والهيئات واللجان الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في دول المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومكتب المفوضية الإقليمي في بيروت، وعددٌ من الجهات والمؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني في سلطنة عُمان. وتمثلت مشاركة الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في الملتقى في جلسة رئيسية، استعرض فيها مقصود كروز، مستجدات الهيئة المتعلقة بالأعمال التأسيسية والتنظيمية والفعاليات المحلية والدولية التي شاركت فيها الهيئة، ودورها المرتبط بنشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع.

الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان
مقصود كروز
الإمارات
مجلس التعاون الخليجي
مسقط
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