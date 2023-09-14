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"برجيل الطبية".. ولادة طفلة بعد إجراء جراحة معقدة لها داخل الرحم

"برجيل الطبية".. ولادة طفلة بعد إجراء جراحة معقدة لها داخل الرحم
14 سبتمبر 2023 17:41

 أجرت مدينة برجيل الطبية في أبوظبي عملية جراحية وإصلاح العيب الخلقي في العمود لطفلة كولومبية وهي لاتزال في رحم أمها.
وولدت الطفلة مريم سليمة وتتمتع حالياً ووالدتها بصحة جيدة وقد غادرتا المستشفى وقد أجريت العملية عندما كانت والدتها حامل في الأسبوع الـ 24 حيث قام فريق طبي وعبر جراحة ناجحة لعلاج السنسنة المشقوقة المفتوحة في الرحم والتي أجراها فريق من الجراحين.
وتُعرف السنسنة المشقوقة بأنها عيب خلقي يحدث عندما لا تتشكل عظام العمود الفقري ويؤدي ذلك إلى ترك الحبل الشوكي معرضًا للسائل الأمنيوسي حيث يمكن أن تؤدي الحالة إلى مضاعفات عصبية وإعاقات جسدية خطيرة فيما يبلغ متوسط ​​الإصابة بحالة السنسنة المشقوقة في جميع أنحاء العالم حالة واحدة لكل 1000 ولادة.
وبعد إجراء العملية قام الفريق الطبي بقيادة الدكتور مانديب سينغ استشاري طب الأجنة والتوليد و مدير مركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الأجنة في مدينة برجيل الطبية بوضع الجنين والأم ضمن متابعته الحثيثة حتى موعد الولادة وأثناء جراحة إصلاح العمود الفقري للجنين قام الأطباء بإجراء شق صغير في الرحم وكشف الجزء الخلفي من الطفل للسماح لجراح الأعصاب بإغلاق السنسنة المشقوقة استخدم الأطباء رقعة صناعية لتغطية هذا العيب الخلقي ثم تم غرس السائل الأمنيوسي مرة أخرى في التجويف وتم إغلاق الرحم مرة أخرى وبقي الطفل في الرحم طيلة الفترة المتبقية من الحمل.
وقال الدكتور مانديب سينغ:" لقد كانت عملية إصلاح السنسنة المشقوقة داخل الرحم ناجحة وحاليا تسجل حالة الطفلة تعافياً سريعاً بحسب المؤشرات الأولية حيث أظهرت الموجات فوق الصوتية والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ نتائج طبيعية وبالتالي لا يوجد مؤشر لإجراء تحويلة VP وهي ميزة مميزة جدًا لإجراء الإصلاح في الرحم حيث تُستخدم تحويلة VP لإدارة تراكم السائل النخاعي الزائد في الدماغ والذي يمكن أن يكون من المضاعفات الشائعة في حالات السنسنة المشقوقة بالنسبة للطفلة ستحتاج خلال الفترة المقبلة للمتابعة الطبية للمسالك بولية للأطفال وطبيب أعصاب للأطفال وأخصائي علاج طبيعي وفي الفترة المقبلة يستعد الوالدان للعودة إلى وطنهما كولومبيا خلال أسبوعين مع طفلتهما مريم".

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المصدر: وام
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