الكشف عن موعد عودة سلطان النيادي إلى أرض الوطن

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موعد عودة سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، إلى أرض الوطن، بتاريخ 18 سبتمبر، والذي يوافق يوم الاثنين المقبل.

وفي منشور لمركز محمد بن راشد للفضاء عبر منصة "اكس": "يعود البطل إلى الوطن بعد أن حمل طموح زايد إلى الفضاء.. ترقبوا عودة رائد الفضاء سلطان النيادي إلى دولة الإمارات في 18 سبتمبر بعد أن أنجز أطول مهمة فضائية بتاريخ العرب".