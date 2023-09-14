"ليوا" تطرح 3 برامج بكالوريوس بكلية الهندسة في أبوظبي

طرحت كلية ليوا بحرمها الجامعي في أبوظبي 3 برامج لدرجة البكالوريوس في كلية الهندسة وذلك للعام الأكاديمي 2023-2024 وهي: بكالوريوس الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الصناعية.

وتهدف هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل من الكوادر المتخصصة في القطاعات الهندسية والصناعية التي تعزز من التقدم الاقتصادي الذي تشهده الدولة في جميع المجالات.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبده عميد كلية الهندسة على أهمية هذه البرامج التي تمثل أحد الركائز الرئيسية في قطاع الصناعة وما يندرج تحته من تخصصات هندسية تشهد تطوراً متلاحقاً في إطار التقدم العلمي والتقني المتسارع، وتواصل الكلية استقبال طلبات الطلبة المستجدين للإلتحاق بها للعام الأكاديمي الحالي حتى 18 سبتمبر الجاري عبر موقعها الإلكتروني ومنصاتها الذكية بما يفتح أمام الطلبة آفاق المستقبل للمشاركة في دعم مسيرة التنمية الوطنية للمهندسين وكوادر متخصصة في القطاع الصناعي والهندسي.

وأشار عميد الكلية إلى أن البرامج المطروحة تشمل بكالوريوس الهندسة المدنية الذي يؤهل الطلاب لتصميم وبناء وصيانة البنية التحتية الحيوية، والتركيز على الممارسات المستدامة والواعية بيئياً في تطوير البنية التحتية وأحدث المعامل ومرافق المحاكاة للتعلم العملي، وبكالوريوس الهندسة الميكانيكية الذي يزود الطالب بالمعرفة والمهارات اللازمة لتصميم وتحليل وتصنيع الأنظمة والأجهزة الميكانيكية.

يدمج المنهج التقنيات المتطورة مثل الروبوتات والميكاترونكس والطباعة ثلاثية الأبعاد، وبكالوريوس الهندسة الصناعية الذي يؤهل الطلاب للمشاركة في تحسين العمليات والأنظمة والموارد في مختلف الصناعات، كما يكتسب الطالب الخبرة العملية من خلال مشاريع الصناعة والتدريب الداخلي، والتركيز على تحليل البيانات لتحسين فعالية العمليات.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبده أن كلية الهندسة تمتلك أحدث المختبرات التي تم تطويرها على أسس التقنيات الحديثة ومجهزة بإمكانيات للقيام بالتجارب الهندسية. بالإضافة إلى مختبرات العلوم الأساسية مثل مختبرات الكيمياء والفيزياء، وتشمل أيضاُ:

مختبر نظم الميكانيكا والديناميكيات، ومختبر الهندسة الجيوتقنية والمساحة، ومختبر ميكانيكا الموائع، ومختبر الأنظمة التطبيقية، ومختبر نظام الطاقة، ومختبر التصنيع الذكي، ومختبر الهندسة البشرية، كما أنجزت الكلية بناء وتطوير 8 مختبرات تعليمية وتطبيقية ومن بينها مختبرات متطورة تم تجهيزها وفقاً لأفضل الممارسات التي تتبعها الجامعات العريقة والشركات الكبرى في العالم ومنها مختبر التصنيع الذكي والذي تم تزويده وتجهيزة ببيئة تعليمية ذكية يهدف لاكساب الطالب المهارات التطبيقية للتصنيع الذكي.