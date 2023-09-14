سيف بن زايد: إحباط تهريب أكثر من 13طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة

قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، إنه تم إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات.. قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم. وفق الحساب الرسمي لسموه على منصة "إكس".

وأشار سموه إلى أن العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باباً و 432 لوح ديكور.

وألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.

وشكر سموه الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي وفريق العمل في مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة دبي على جهودهم المخلصة في الحفاظ على سلامة مجتمع الإمارات من مخاطر آفة المخدرات.

وأكد سموه أن الإمارات ستكون بالمرصاد لكل من تسوّل له نفسه العبث بأمن المجتمع واستقراره. عملية ستورم النوعية، أكدت فيها شرطة دبي الاحترافية والكفاءة.