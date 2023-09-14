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الإمارات

ضمن الجسر الجوي الإماراتي.. خمس طائرات إغاثة تصل إلى مدينة بنغازي

ضمن الجسر الجوي الإماراتي.. خمس طائرات إغاثة تصل إلى مدينة بنغازي
14 سبتمبر 2023 11:46

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي خمس طائرات إماراتية تحمل على متنها ثلاثة فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية وطبية عاجلة، وذلك ضمن الجسر الجوي الذي أطلقته دولة الإمارات لإغاثة الشعب الليبي الشقيق جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وبلغ مجموع العاملين من كوادر فرق البحث والإنقاذ الذين باشروا مهاهم 63 فرداً مزودين بالآليات والمعدات والأجهزة اللازمة. كما بلغ مجموع المواد الإغاثية والطبية التي نقلتها الطائرات من الإمارات إلى ليبيا 200 طن.

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ويأتي تسيير الجسر الجوي والذي بلغ حتى الآن 8 طائرات في إطار استجابة دولة الإمارات لدعم الشعب الليبي الشقيق، والمساهمة في تعزيز الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه ليبيا جراء ما خلفه الإعصار "دانيال" وتسبب بسيول وفيضانات راح ضحيتها آلاف القتلى والمفقودين، وأدى لدمار كبير في عدد من المناطق في شرق ليبيا.

المصدر: وام
الإمارات
بنغازي
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