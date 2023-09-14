الأرصاد تكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم

كشف "الوطني للأرصاد" عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة "إكس"، صباح اليوم.
#أقل_درجة_حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 23.8 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 04:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات#The_lowest_temperature recorded over the country today morning is 23.8°C in Raknah (Al Ain) at 04:15 UAE Local time pic.twitter.com/Lc7pefIFSN— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) September 14, 2023