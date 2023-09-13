صقر غباش ونائب الرئيس الصيني يبحثان العلاقات المتطورة بين البلدين

بكين (الاتحاد)

استقبل معالي هان تشنج، نائب رئيس الجمهورية الصيني، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية.

ونقل معالي صقر غباش، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، إلى فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية، وللقيادة الصينية، مؤكداً عمق ومتانة علاقات الشراكة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين.

بدوره، حمل معالي هان تشنج، نائب رئيس الجمهورية الصيني، تحيات القيادة الصينية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى قيادة وشعب دولة الإمارات.

ورحب معالي نائب رئيس الجمهورية الصيني بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، وأعرب عن تهنئته لدولة الإمارات لانضمامها إلى مجموعة «بريكس»، مضيفاً أن دولة الإمارات تحظى بعلاقات شراكة واحترام مع مختلف دول العالم، وتعد رائدة في جهود التطور والحداثة، وحققت إنجازات كبيرة، فتطور الإمارات يعد معجزة عالمية.

وأضاف معاليه: «ندعم استضافة دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) لتوحيد الجهود العالمية للحد من تداعيات تغيير المناخ، كما نحرص على العمل سوياً لتعزيز الأمن والسلم في المنطقة والعالم».

تطور متنامٍ

أشاد معالي صقر غباش بالعلاقات الثنائية التي تشهد تطوراً متنامياً مستنداً إلى علاقات راسخة ومتجذرة، وسوف يحتفل البلدان في العام القادم بمرور «40» عاماً على إقامة العلاقات الإماراتية الصينية.

وقال معاليه: «تثمن دولة الإمارات عالياً الدعم الذي تقدمه الصين في مختلف المجالات، لا سيما لملف انضمام دولة الإمارات إلى مجموعة (بريكس)»، مضيفاً أن الذاكرة السياسية في الدولة ما زالت تقدر اعتراف الصين بدولة الإمارات بعد يومين من تأسيس الدولة، الأمر الذي يجسد حرص القيادات الصينية على أهمية هذه العلاقات والشراكة في مختلف المجالات.