«التبادل المعرفي الحكومي» يطلق برنامج القيادات الدبلوماسية

دبي (الاتحاد)

أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، برنامج «القيادات الدبلوماسية» لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الدبلوماسية الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات إلى الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.

ويضم البرنامج أكثر من 70 خبيراً وخبيرة يمثلون نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي ساهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، ويتم تنظيمه على مدى شهرين وحتى نهاية أكتوبر المقبل، ويشمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات التفاعلية لتدريب المشاركين على أهم مهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية عالية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد وبناء قدرات خبراء التبادل المعرفي الحكومي لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف على الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي، والاطلاع على الاهتمامات السياسية الحالية وتأثيرها على البيئة السياسية المعاصرة.

وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية إعداد قيادات وخبرات إماراتية قادرة على نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية، من خلال برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.

وقال عبد الله لوتاه: «إن برنامج القيادات الدبلوماسية يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادرات التبادل المعرفي الحكومي».

من جانبه، أشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إلى أهمية برنامج القيادات الدبلوماسية لتمكين الكوادر الحكومية وتطوير مهاراتهم الدبلوماسية، حتى يتمكنوا من تمثيل الإمارات بما يتماشى مع تطلعاتها ورؤيتها الخارجية.

وقال ملادينوف: «تسعى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة في مجالات القيادة والدبلوماسية».

برنامج متكامل

وتم تصميم برنامج القيادات الدبلوماسية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ليشمل مختلف مهارات التمثيل الدبلوماسي، ويغطي البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل، التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.

ويتضمن كل مساق عدداً من المهارات الأساسية المهمة التي تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة دولة الإمارات دولياً، في ضوء أهمية دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في عالم اليوم، ويجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية ليؤهل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.

أما مساق البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، فيسلط الضوء على مفاهيم ونظريات البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي.

ويتطرق مساق فن التعامل مع الثقافات المتعددة إلى مهارات التواصل الفعَّال بين الأفراد من ثقافات متعدّدة.

ويركز المساق الأخير على تعريف المنتسبين بملامح السياسة الخارجية لدولة الإمارات.