الخميس 14 سبتمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«التبادل المعرفي الحكومي» يطلق برنامج القيادات الدبلوماسية

جانب من فعاليات البرنامج (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في حكومة دولة الإمارات، بالشراكة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، برنامج «القيادات الدبلوماسية» لتأهيل خبراء التبادل المعرفي في الجهات الحكومية، وتزويدهم بالمهارات الدبلوماسية الداعمة لعملهم في نقل ومشاركة تجارب دولة الإمارات إلى الدول الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي.
ويضم البرنامج أكثر من 70 خبيراً وخبيرة يمثلون نخبة الخبرات الإماراتية المتميزة التي ساهمت في برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي مع العديد من حكومات العالم، ويتم تنظيمه على مدى شهرين وحتى نهاية أكتوبر المقبل، ويشمل سلسلة من المحاضرات وورش العمل والتطبيقات التفاعلية لتدريب المشاركين على أهم مهارات الدبلوماسية التي تمكنهم من نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية عالية.

أخبار ذات صلة
اتحاد الكرة يعقد اجتماعه الأول برئاسة حمدان بن مبارك
الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ويهدف البرنامج إلى إعداد وبناء قدرات خبراء التبادل المعرفي الحكومي لممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية من خلال تنمية مهارات الدبلوماسية والإدارة المعاصرة، والتعرف على الإطار النظري والتجريبي في المجال الدبلوماسي، والاطلاع على الاهتمامات السياسية الحالية وتأثيرها على البيئة السياسية المعاصرة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أهمية إعداد قيادات وخبرات إماراتية قادرة على نقل أفضل الممارسات والخبرات الإماراتية إلى دول العالم باحترافية، من خلال برامج ومبادرات التبادل المعرفي الحكومي التي حققت نجاحاً كبيراً في العديد من الدول.
وقال عبد الله لوتاه: «إن برنامج القيادات الدبلوماسية يمثل خطوة مهمة في تعزيز مبادرات التبادل المعرفي الحكومي».
من جانبه، أشار نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إلى أهمية برنامج القيادات الدبلوماسية لتمكين الكوادر الحكومية وتطوير مهاراتهم الدبلوماسية، حتى يتمكنوا من تمثيل الإمارات بما يتماشى مع تطلعاتها ورؤيتها الخارجية.
وقال ملادينوف: «تسعى أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية إلى تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الحكومية، من خلال تصميم برامج تدريبية متخصصة في مجالات القيادة والدبلوماسية». 
برنامج متكامل
وتم تصميم برنامج القيادات الدبلوماسية، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ليشمل مختلف مهارات التمثيل الدبلوماسي، ويغطي البرنامج أربعة مساقات رئيسية تشمل، التحدث أمام الجمهور والتعامل مع وسائل الإعلام، والبروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، وفن التفاوض والتعامل مع الثقافات المتعددة، والتعريف بالسياسة الخارجية لدولة الإمارات.
ويتضمن كل مساق عدداً من المهارات الأساسية المهمة التي تشمل تأهيل الكوادر لنقل رسالة إعلامية واضحة تعزز حضور حكومة دولة الإمارات دولياً، في ضوء أهمية دور وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في عالم اليوم، ويجمع المساق بين الجوانب النظرية والعملية ليؤهل المشاركين لإجراء المقابلات والحديث أمام الجمهور.
أما مساق البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي، فيسلط الضوء على مفاهيم ونظريات البروتوكول والإتيكيت الدبلوماسي.
ويتطرق مساق فن التعامل مع الثقافات المتعددة إلى مهارات التواصل الفعَّال بين الأفراد من ثقافات متعدّدة.
ويركز المساق الأخير على تعريف المنتسبين بملامح السياسة الخارجية لدولة الإمارات.

 

التبادل المعرفي
الإمارات
أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
آخر الأخبار
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
الاقتصادي
آركابيتا تستحوذ على مجموعة «داتافلو» أكبر مقدم لخدمات التحقق من شهادات التأهيل والاعتماد بالخليج
4 سبتمبر 2023
أمين عام "أوبك": صناعة النفط والغاز تلعب دوراً مركزياً في معالجة التغير المناخي
الاقتصادي
«أوبك» تحذر من مخاطر التخلي عن الوقود الأحفوري
اليوم 19:38
حنديان من الجيش المالي
عربي ودولي
مالي تدرس استدعاء وتعبئة جنود الاحتياط
اليوم 19:28
بوتين يصافح زعيم كوريا الشمالية
عربي ودولي
بوتين يقبل دعوة من زعيم كوريا الشمالية
اليوم 19:25
البرلمان الأوروبي
عربي ودولي
تونس تمنع دخول وفد من البرلمان الأوروبي
اليوم 18:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©