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«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء الولايات المتحدة الأميركية وألبانيا والتشيك

«الخارجية» تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفراء الولايات المتحدة الأميركية وألبانيا والتشيك
14 سبتمبر 2023 01:21

أبوظبي (وام)

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تسلّم سيف عبدالله الشامسي، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد ريدي كورتيزي، سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة، وجوزيف كوتسكي، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة، وذلك لدى استقبالهما، كل على حدة، في ديوان عام الوزارة.
وتمنّى وكيل الوزارة المساعد للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلديهما.
 من جانبه، أعرب السفيران عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
إلى ذلك  تسلّم خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي. وتمنّى وكيل الوزارة للسفيرة التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلادها. من جانبها، أعربت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الجديدة عن سعادتها بتمثيل بلادها لدى دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة، في ظلّ السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

الإمارات
الولايات المتحدة
ألبانيا
التشيك
وزارة الخارجية
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