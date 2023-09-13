نورة الكعبي تبحث تعزيز العلاقات الثنائية مع سفير الهند

أبوظبي (وام)

التقت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، سنغاي سودهير، سفير جمهورية الهند لدى الدولة. وهنأت معاليها، في بداية اللقاء، الهند على استضافتها ورئاستها الناجحة لقمة مجموعة العشرين «G20» بنيودلهي، وأثنت على دورها الرائد في توحيد الجهود الدولية، وتحقيق المصالح المشتركة في المجالين الاقتصادي والبيئي. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الاستراتيجية وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصةً في ظل ما يربط البلدين من أواصر الصداقة الوطيدة، كما ناقش الجانبان عدداً من المبادرات في قطاع الثقافة والتعليم، وغيرها من القطاعات.

وأكدت معالي الكعبي أن العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند شهدت تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، وهناك تقدم ملحوظ في الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات، بما في ذلك الثقافة والطاقة المتجددة والصحة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا والتعليم، وذلك بفضل رؤية قيادة البلدين، ودعمهم غير المحدود لمختلف أوجه التعاون، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويخدم القطاعات ذات الاهتمام المشترك.