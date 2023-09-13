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جلسة شبابية في «العليا للتشريعات»

جلسة شبابية في «العليا للتشريعات»
14 سبتمبر 2023 01:21

دبي (الاتحاد)

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نظَّمت إدارة الرقابة التشريعية، بالتنسيق مع مجلس شباب اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، جلسة نقاشية بعنوان «نحو امتثال تشريعي مستدام»، للتعريف بأهمية عمليات التقييم والرقابة التشريعية. واستهدفت الجلسة الكوادر الشبابية في الجهات الحكومية في دبي.
تولت تقديم الجلسة بشرى البرواني، وإسراء المطوع، ومروة إبراهيم، وبشاير العبيدلي، وتخلل الجلسة مناقشة عمليات تقييم الأثر التشريعي والرقابة التشريعية وتوضيح أهميتها ودورها وسبل تطبيقها كوسائل تضمن استدامة الامتثال التشريعي.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات: «تأتي الجلسة في إطار التزام اللجنة العليا للتشريعات بتعزيز الوعي القانوني لدى شريحة الشباب، والتأكيد على أهمية استدامة المنظومة التشريعية. وخلال الجلسة، سلّطت الكوادر القانونية في إدارة الرقابة التشريعية وإدارة التشريعات الضوء على مفاهيم التقييم والرقابة والأثر التشريعي ودورها في استدامة التشريعات، لنشر ثقافة الرقابة التشريعية على نطاقٍ أوسع لدى فئة الشباب».

اللجنة العليا للتشريعات
دبي
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