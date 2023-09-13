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الإمارات

سفارة الإمارات لدى تركيا تطلق حملة ترويجية لمؤتمر COP28

سفارة الإمارات لدى تركيا تطلق حملة ترويجية لمؤتمر COP28
14 سبتمبر 2023 00:05

إسطنبول (وام)

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مؤتمر الأطراف «COP28»
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أقامت سفارة الدولة لدى الجمهورية التركية حملة ترويجية للدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28 في مدينة إسطنبول.
وقدم سعيد ثاني الظاهري، سفير الدولة لدى الجمهورية التركية إحاطة إعلامية بشأن استضافة الدولة للمؤتمر في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023، موضحاً أنّ COP28 يستهدف توحيد الجهود العالمية في مجال العمل المناخي، وتحديد فرص التعاون المتاحة لإيجاد حلول للتحديات المناخية.
وأعرب عن تطلعه إلى مشاركة تركيا بشكل فاعل في COP28، وإلى مشاركة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان في القمة العالمية للعمل المناخي التي ستقام فعالياتها في1و2 ديسمبر من المؤتمر.
كما أكد الظاهري أن دولة الإمارات تعمل على توظيف هذه الفرصة لتسريع الجهود العالمية لمعالجة تداعيات تغير المناخ، خاصة أن COP28 يشهد الاستجابة لنتائج أول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس مما يمثل محطة بالغة الأهمية في المسار العالمي المشترك للعمل المناخي.

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