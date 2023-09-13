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الإمارات

بدء أعمال اجتماعات اللجنة العراقية - الإماراتية المشتركة

خليفة المرر خلال لقاء فؤاد حسين (وام)
14 سبتمبر 2023 01:21

بغداد (وام)

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 عُقدت الدورة العاشرة للجنة المشتركة بين الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، أمس، في العاصمة العراقية بغداد، حيث ترأس الاجتماعات من جانب دولة الإمارات معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومن الجانب العراقي معالي فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية.
وشهدت اجتماعات اللجنة حضور عدد من المسؤولين من البلدين، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية الأخوية الوطيدة، واستعرضا آفاق التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتعليمية والثقافية والزراعية والغذائية والتكنولوجية وفي قطاع الطاقة، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا الحرص المشترك على توسيع الشراكة البناءة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
فرص جديدة 
أشار معالي المرر إلى أهمية الاستفادة من عقد اجتماع اللجنة المشتركة لاستكشاف فرص جديدة لتعزيز النمو والازدهار الاقتصادي، ودفع التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق جديدة.  وفي ختام الاجتماع، تم التوقيع على محضر اللجنة المشتركة، حيث أعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لعقد اللجنة، وأكدا أهمية استدامة الحوار بين الجهات المعنية في البلدين والقطاعين العام والخاص.

الإمارات
العراق
بغداد
خليفة شاهين المرر
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