«اجتماعية الشارقة» وكلية الأفق توقعان اتفاقية

الشارقة (وام)

وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وكلية الأفق، اتفاقية مزايا بطاقة سند، وهي بطاقة مصرفية أصدرتها الدائرة بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي، تمكن كافة منتسبيها من مستحقي الضمان الاجتماعي والبالغ عددهم 15 فئة تندرج تحت 5 مجموعات، هي «دعم العجز المادي»، و«دعم الرعاية الصحية»، و«دعم المرأة»، و«دعم رعاية الطفولة»، والمجموعة الأخيرة هي «دعم ذوي الظروف الاجتماعية الخاصة من الحصول على مزايا وخصومات تقدم من قبل الشركات والمؤسسات المساهمة».

وبحسب الاتفاقية، تمنح كلية الأفق الجامعية نسبة 35 - 50% خصماً للراغبين بدراسة البكالوريوس، و15-50% للراغبين بدراسة الماجستير من كلية إدارة الأعمال وكلية الحوسبة، لحاملي بطاقة سند من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

والهدف من بطاقة «سند»، منذ انطلاقها في عام 2017، المساعدة في شراء وتوفير الاحتياجات والأغراض التي يحتاج إليها المستفيدون من خدمات الدائرة، وتحسين مستوى العيش الكريم لتلك الفئات.

وقع الاتفاقية حصة الحمادي، مدير إدارة التلاحم المجتمعي في دائرة الخدمات الاجتماعية، والدكتور ديباك كارلا، نائب رئيس كلية الأفق الجامعية، ممثلاً لكلية الأفق الجامعية. وتحرص دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، على زيادة عدد الجهات المساهمة بناءً على توقيع اتفاقيات بين الدائرة مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية والمؤسسات الخاصة، لمنح المستفيدين من خدماتها الحصول على خيارات متنوعة ومزايا وخصومات على الخدمات والمنتجات والتسهيلات المقدمة.