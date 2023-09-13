حاكم رأس الخيمة يستقبل خريجي مكتب المنح الدراسية

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن الارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، ركيزة رئيسية في توجهات وخطط إمارة رأس الخيمة الرامية إلى بناء كوادر وطنية شابة مؤهلة بالعلم والمعرفة، تساهم بإيجابية في مسيرة التنمية المستدامة، وتعزز من مكتسبات الدولة ومسيرتها التنموية الطموحة نحو المستقبل.

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أمس، في مجلس الضيافة، 110 خريجين من الأعوام 2020 إلى 2023 من برنامج المنح الدراسية التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، من حملة درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه من جامعات محلية ووطنية مختارة، وكذلك جامعات من الدرجة الأولى في خارج الدولة. وقال سموه: «إن رأس الخيمة تمضي بخطى واثقة في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة في مختلف القطاعات لبناء مستقبلها الواعد، مستندة إلى رؤية استراتيجية متكاملة أساسها تمكين الإنسان بالعلم والمعرفة». وأوضح سموه أن تطور الأمم وتقدمها مرهون بقدرة شبابها على التعلم، واكتساب المعرفة التي تعد أساساً لتحقيق الازدهار والنمو في مختلف القطاعات، ولتعزيز مكانة الإمارات وتنافسيتها العالمية وحرصها على دعم واستقطاب المواهب والعقول القادرة على الابتكار والإبداع، وإيجاد حلول لأبرز التحديات.

وتمنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، للخريجين التوفيق والنجاح في قيادة المسيرة التنموية الشاملة للدولة بكل كفاءة واقتدار، متسلحين بالعلم والمعرفة وحب الوطن.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على دعمه ورعايته لهم خلال رحلتهم الدراسية.