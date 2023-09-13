عمار النعيمي: أهم الفعاليات العربية تنطلق من الإمارات

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، في ديوان الحاكم، أمس، معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة والشباب، وذلك بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان.

واطلع سموه، خلال اللقاء، على خطط وزارة الثقافة والشباب، وبرامجها ومشاريعها المختلفة الحالية والمستقبلية، التي تدعم مسيرة العمل الثقافي في الدولة، بما يرسخ ريادتها ومكانتها وجهة استقطاب ومصدر إلهام وحاضنة للإبداع الثقافي، وتعزيز دور الشباب الحيوي في المجتمع، وتشكيل مستقبل واعد للأجيال المقبلة.

وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن دولة الإمارات وبدعم كبير من قيادتها الرشيدة ساهمت في تأسيس منظومة ثقافية متميزة قامت بأدوار مقدرة في مجال العمل الثقافي والفني والفكري والإبداعي على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن الفعل الثقافي أخذ ينمو ويكبر خلال السنوات الأخيرة، ولاقى الاهتمام الكبير من قبل مؤسسات الدولة الثقافية في جميع إمارات الدولة.

وقال: «إن أهم الفعاليات الثقافية العربية أصبحت تنطلق من الإمارات التي تذخر بتنوع ثقافي مميز، وتحتضن العديد من الكُتَّاب والمبدعين من الدول العربية وغيرها، وتعيش حراكاً ثقافياً مثمراً هو امتداد للثقافة والفنون العربية المتجذرة والعريقة في وجدان الشعوب العربية كافة».

وأضاف أن دولة الإمارات تولي اهتماماً خاصاً بالشباب، باعتبارهم عماد ومستقبل الوطن، ولنا في قيادتنا الرشيدة أسوة حسنة، وهي تسخّر كل الإمكانات والموارد من أجل تعزيز روح القيادة لديهم والهوية الوطنية وروح الانتماء، والاستفادة من طاقاتهم الكامنة، وترسيخ دورهم لخدمة وطنهم وحمل راية المستقبل.

شكر

تقدم معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، على دعم سموهما لخطط وبرامج وزارة الثقافة والشباب، ما يعزز دور الوزارة في إثراء القطاع الثقافي في الدولة، ويدعم مكانة القطاع الثقافي والشبابي عالمياً، وتعظيم مساهمته، والاستثمار في طاقات ومواهب الشباب وتمكينهم.