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الإمارات

الإمارات تؤكد أهمية إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح

لانا نسيبة متحدثةً أمام اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:21

نيويورك (الاتحاد)

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أكدت دولة الإمارات أهمية إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح، بما يشمل الجهود المتواصلة خلال مؤتمر «كوب 28».
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «أكدت دولة الإمارات في اجتماع مجموعة أصدقاء مبادرة التنمية العالمية الذي قادته البعثة الدائمة للصين لدى الأمم المتحدة، على أهمية إعادة أهداف التنمية المستدامة إلى مسارها الصحيح، بما يشمل جهودنا المتواصلة خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28)، باتجاه تسخير التعاون البنّاء ومتعدد الأطراف، حيث سنعمل على: تنفيذ تحول عادل للطاقة، وزيادة التمويل للعالم النامي، وتعزيز الروابط بين المناخ والغذاء والصحة والطبيعة».

الإمارات
لانا نسيبة
أهداف التنمية المستدامة
الأمم المتحدة
كوب 28
COP28
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