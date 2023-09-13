نادي العين و«زايد العليا» يوقعان مذكرة تعاون

العين (وام)

أعلن نادي العين ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، توقيع مذكرة تفاهم، للتعاون المشترك في العديد من المجالات الرياضية والمجتمعية. تم توقيع المذكرة صباح أمس بقاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد، بحضور حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب للنادي وشركاته، وعبدالله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وتنص المذكرة على السماح للجانبين باستخدام الملاعب والمرافق والصالات الرياضية التابعة لكل منهما، لتنفيذ المبادرات والفعاليات، بما لا يتعارض مع أنشطتهما الرياضية.

كما تسمح المؤسسة بتوفير مواقع لبيع منتجات المتجر الرسمي للنادي، من خلال الفعاليات التي تنظمها، فيما يتيح النادي الترويج لمنتجات أصحاب الهمم، وتوفير أماكن لبيعها، والمشاركة بتنظيم الندوات العلمية، والمحاضرات والورش والأنشطة الرياضية.

وكذلك تتيح المذكرة مشاركة موظفي المؤسسة والنادي في الملتقيات والمؤتمرات والفعاليات في كل من الجانبين، وتخصيص مقاعد مجانية للدورات التدريبية، وورش العمل في مقر المؤسسة لموظفي ولاعبي ومنتسبي النادي، والتعاون في استضافة البطولات المحلية والدولية.

ويوفر العين مساحة لعرض فيديوهات توعية للمبادرات المجتمعية على شاشة استاد هزاع بن زايد، كما يمنح المؤسسة تذاكر دخول المباريات التي يستضيفها، ويخصص مقاعد لأعضاء مجلس إدارتها في جناح رئيس مجلس إدارة شركة النادي بالمباريات المحلية، بالإضافة إلى خصم بقيمة 20% على شراء بطاقة عيناوي، ونسبة خصم أخرى ثابتة خلال الموسم الرياضي في المتجر الرسمي للنادي، بقيمة 15% لموظفي ومنتسبي المؤسسة.

ويشارك لاعبو العين في بعض المناسبات والمبادرات المجتمعية للمؤسسة، مع إمكانية الاستعانة بفريق العمل التطوعي للنادي في الفعاليات والمبادرات التي تنظمها المؤسسة.

شراكة

أكد حمد نخيرات العامري، أن النادي انطلاقاً من رؤيته والتزامه بقيمه المؤسسية، يعلن بكل فخر واعتزاز الشراكة مع مؤسسة زايد لأصحاب الهمم، إيماناً بأهمية دور المؤسسة الوطنية الرائدة في الاهتمام الكبير، وتوفير أحدث الأساليب التقنية والتكنولوجية الخاصة بخدمة وتأهيل وتطوير مقدرات أصحاب الهمم. وأضاف: «يسرنا أن نعلن توفير خدمات ذات جودة عالية في استاد هزاع بن زايد، ومختلف ملاعب النادي الدولية والفرعية والصالات الرياضية، لتجسد مفاهيم الملاعب الصديقة لأصحاب الهمم وأسرهم، وتمكينهم من التعامل بأريحية مطلقة، في المساندة والتشجيع، أو القيام بواجباتهم وممارسة دورهم كجزء لا يتجزأ من منظومة العمل بالنادي».