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«الشارقة الخيرية» تتيح التبرع بالأجهزة المستعملة

جمعية الشارقة الخيرية (من المصدر)
14 سبتمبر 2023 01:20

الشارقة(الاتحاد)

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أعلنت جمعية الشارقة الخيرية أنها استقبلت خلال النصف الأول من العام الجاري 4911 تبرعاً عينياً من الأجهزة الكهربائية المستعملة، ضمن المشروع الذي من خلاله تقوم الجمعية على فرز التبرعات وانتقاء الأجهزة الصالحة منها، والتي تتطابق المواصفات الآمنة والموفرة للطاقة وتسليمها إلى الفئات المستحقة بشكل مباشر، بينما يتم العمل على بيع الأجهزة التالفة للشركات المتخصصة في تدوير النفايات والقيام بشراء أجهزة جديدة وتسليمها لمستحقيها، ما يمثل مورداً من موارد التبرعات العينية ويصب في مصلحة المستحقين، كما أنه يسهم في الحفاظ على البيئة، حيث إن المشروع فتح الباب أمام الجمهور لإعادة تدوير ما يزيد عن حاجتهم بدلاً من إلقائه في حاويات النفايات.
من جانبه، أفاد سالم طالب الحمادي، مدير إدارة الخدمات اللوجستية، بأن الجمعية تفتح الباب أمام الجمهور ليسلموا ما يزيد عن احتياجاتهم من الأجهزة الكهربائية للجمعية، وقد شهد المشروع تفاعل الجمهور الذين بادروا إلى تسليم ما يزيد على احتياجاتهم من تلك الأجهزة إلى الجمعية، مؤكداً أنه تم توزيع جميع الأجهزة الصالحة للاستخدام إلى الأسر المسجلين بكشوف المساعدات مستحقي مساعدات تأثيث مساكنهم، حيث تبين أن بعضها لم يتم استعماله نهائياً.

 

جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
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