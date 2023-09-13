«كهرباء دبي» شريكاً استراتيجياً لمنتدى الإعلام العربي

دبي (الاتحاد)

أعلن نادي دبي للصحافة، الجهة المنظِّمة لمنتدى الإعلام العربي، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انضمام هيئة كهرباء ومياه دبي كشريك استراتيجي للدورة الحادية والعشرين للمنتدى، الحدث الإعلامي الأبرز من نوعه والتجمع الإعلامي السنوي الأكبر على مستوى المنطقة، والذي يحظى بمشاركة نخبة من الساسة والمفكرين وصُنّاع القرار والمسؤولين في كبرى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية، ولفيف من أبرز الإعلاميين والصحفيين والكُتّاب وصُنّاع المحتوى في المنطقة العربية والعالم.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تسعدنا مواصلة دعم منتدى الإعلام العربي، انسجاماً مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز دور الإعلام في تحقيق التنمية في المنطقة. وندرك في الهيئة أهمية شراكاتنا مع الجهات الإعلامية الوطنية والعالمية، ودورها الجوهري في تعزيز مكانة الهيئة على المستوى العالمي، ومبادرات الاستدامة في دبي».

من جانبها، أعربت منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة نادي دبي للصحافة، عن تقديرها للدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة كهرباء ومياه دبي للمساهمة في إنجاح الحدث الذي استمر على مدار أكثر من 20 عاماً في تحقيق رسالته بمناقشة الأطر والحلول التي من شأنها دفع الإعلام العربي إلى مستويات أرفع من الجودة والكفاءة والتميّز.

وقالت المري: «نثمّن دعم هيئة كهرباء ومياه دبي للمنتدى، انطلاقاً من قناعتها بأهمية دور الإعلام في خدمة المجتمع وتعزيز الممارسات المستدامة... مؤسساتنا الوطنية تقدم النموذج والقدوة في تضافر الجهود المجتمعية مع المبادرات والمشاريع الحكومية من أجل مستقبل يؤمِّن للأجيال القادمة أفضل نوعيات الحياة ويضمن استدامتها.. ولا شك في أن شراكتنا مع الهيئة هذا العام ضمن الدورة الحادية والعشرين للمنتدى تحمل دلالات مهمة لا سيما وأنها تأتي قُبيل استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في دبي نوفمبر المقبل».