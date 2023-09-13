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سلطان بن أحمد القاسمي يطلع على الفعاليات المصاحبة لـ«منتدى الاتصال الحكومي»

سلطان بن أحمد القاسمي خلال الجولة
14 سبتمبر 2023 01:20

الشارقة (وام)

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 اطلع سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ظهر أمس، على الفعاليات المصاحبة والأجنحة المشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بنسخته الـ 12، والذي يقام بتنظيم من المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز «إكسبو الشارقة» على مدار يومين.
وتجول سموه في أروقة المنتدى الذي يحمل شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد»، مطلعاً على ما يحويه من ورش عمل متنوعة وفعاليات مصاحبة تدعم الشعار والمحاور الموضوعة للمنتدى، وتصب في خدمة مختلف الفئات، وتقدم أبرز التجارب والنماذج للاتصال الحكومي الفعال لمواجهة التحديات المقبلة.
وتوقف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في عدد من الأجنحة المشاركة في المنتدى من الجهات الإعلامية والحكومية، متعرفاً على مشاركة كل جهة، وأبرز ما تقدمه للمشاركين في المنتدى من ورش وندوات ومحاضرات، تستخدم فيها الأساليب الحديثة لدعم الاتصال الحكومي حول العالم.
ويشكِّل المنتدى الدولي للاتصال الحكومي منصة عالمية تثري صناعة الاتصال بأكثر من 90 جلسة رئيسية وجانبية وعدد من الخطابات الملهمة والفعاليات الاستباقية والملتقيات والبرامج، من خلال 14 منصة، يشارك فيها ويقدمها أكثر من 250 متحدثاً من مختلف المجالات والخبرات، وتحظى بدعم أكثر من 35 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
مجلس الشارقة للإعلام
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
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