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زايد بن حمدان يشيد بالمنتدى الدولي للاتصال الحكومي

حاكم الشارقة وسلطان بن أحمد القاسمي وزايد بن حمدان بن زايد خلال المنتدى (الصور من وام)
14 سبتمبر 2023 01:20

الشارقة (وام)
أشاد سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، بدور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في استقطاب أفضل الممارسات الدولية في قطاع الإعلام والاتصال.

جاء ذلك خلال حضور سموه، أمس، انطلاق فعاليات المنتدى الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
وأشار سموه إلى أهمية مثل هذه المنتديات في توثيق التعاون، وتبادل الخبرات مع العالم، بما يواكب أهم التطورات الإعلامية على الصعيدين المهني والتقني.

كما أشاد سموه بمستوى التنظيم ومحتوى الجلسات والبرامج التي تضمنتها فعاليات الدورة الـ 12، مشيراً إلى الخبرات والتجارب الناجحة في العديد من القطاعات الحيوية التي قدمها كبار المتحدثين من مختلف دول العالم، واستعراضهم لأهم الأفكار والتجارب العملية التي تخدم البشرية.

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وثمَّن سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان الجهود القائمة على تنظيم المنتدى الدولي للاتصال الحكومي، ودور الكفاءات الوطنية في طرح الأفكار المبدعة التي تلامس متطلبات هذه المرحلة، وتخدم متطلبات الدول والمجتمعات، وتدعم بناء العلاقات وربط الأمم.

يذكر أن المنتدى الدولي للاتصال الحكومي الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في مركز إكسبو الشارقة تقام فعالياته تحت شعار «موارد اليوم.. ثروات الغد».

زايد بن حمدان بن زايد
المنتدى الدولي للاتصال الحكومي
المكتب الوطني للإعلام
سلطان بن محمد القاسمي
الشارقة
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